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14:04 (мск), источник: ТАСС

Адаптация экономики к санкциям и последствия «ценового потолка». Темы брифинга Пескова

Устойчивость российской экономики, несмотря на западные санкции, последствия «ценового потолка» на нефть, а также возможные ограничения для уехавших из страны россиян стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Вечером (после 18:00 мск) ожидается участие президента РФ Владимира Путина в церемонии награждения волонтеров.

Остальные мероприятия главы государства будут непубличными.

Об инцидентах на российских аэродромах

«Я не располагаю точной информацией — я видел сообщения СМИ». «Рекомендую обратиться в министерство обороны».

«Разумеется, от всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию о том, что происходит».

О санкциях против РФ

«Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера». «Специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально».

«Непрофессионально было бы умалчивать тот вред, который эти санкции наносят и европейским санкциям, <…> это вред очевиден, очевиден этот вред и для экономики ФРГ».

О ценовом потолке на нефть из РФ

«Решение готовится, разумеется, тут очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем».

«Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений — это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции.

О документе по обороне Союзного государства

«Все эти вопросы вы имеете возможности задать в министерство обороны».

О сдвигах в позиции НАТО по дипурегулированию на Украине

«Мы так не считаем».

О соглашении по Запорожской АЭС

«По этой теме я единственное, что могу сказать: мы продолжаем наши контакты с МАГАТЭ и будем продолжать их дальше. Самое главное — это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС».

О действиях в адрес уехавших из РФ гражданах

Инициативы сенаторов о том, чтобы усложнить жизнь уехавших за рубеж россиянам или создать им условия для возвращения «я здесь оставляю без комментариев», «лучше, чтобы это участники дискуссии комментировали».

«В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется».

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