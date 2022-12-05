Адаптация экономики к санкциям и последствия «ценового потолка». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Вечером (после 18:00 мск) ожидается участие президента РФ Владимира Путина в церемонии награждения волонтеров.
Остальные мероприятия главы государства будут непубличными.
«Я не располагаю точной информацией — я видел сообщения СМИ». «Рекомендую обратиться в министерство обороны».
«Разумеется, от всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию о том, что происходит».
«Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера». «Специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально».
«Непрофессионально было бы умалчивать тот вред, который эти санкции наносят и европейским санкциям, <…> это вред очевиден, очевиден этот вред и для экономики ФРГ».
«Решение готовится, разумеется, тут очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем».
«Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений — это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».
«Все эти вопросы вы имеете возможности задать в министерство обороны».
«По этой теме я единственное, что могу сказать: мы продолжаем наши контакты с МАГАТЭ и будем продолжать их дальше. Самое главное — это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС».
Инициативы сенаторов о том, чтобы усложнить жизнь уехавших за рубеж россиянам или создать им условия для возвращения «я здесь оставляю без комментариев», «лучше, чтобы это участники дискуссии комментировали».
«В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется».