Медведев предрек «невообразимую» ситуацию с ценами на нефть

«Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое», — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев провел аналогию с желанием «толпы подгулявших бюргеров» охладиться в ледяной воде. По его словам, подобная затея не увенчается успехом, поскольку в такой ситуации часть людей «выскочит» из воды, другие — «научатся плавать», а еще какое-то число людей утонет.
По словам зампреда Совбеза, точно ясно, что инициатива с ограничением цен на российскую нефть не принесет ничего хорошего потребителям. Медведев посоветовал немцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, поскольку «зима только началась».
Сегодня, 5 декабря, в силу вступил запрет на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Кроме того, введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение 3 декабря одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралия.
После установления ограничения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.