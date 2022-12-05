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22:12 (мск), источник: РБК

МИД исключил передачу контроля Запорожской АЭС третьей стороне

Москва обсуждает с МАГАТЭ декларацию о создании зоны безопасности и не ведет никаких прямых переговоров с Киевом на эту тему, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче ее какой-то третьей стороне быть не может, заявила агентству «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.

Она добавила, что только Россия может обеспечить физическую и ядерную безопасность станции.

Никаких прямых переговоров по вопросу о зоне безопасности вокруг АЭС Москва и Киев не ведут. Россия обсуждает параметры декларации о создании такой зоны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), уточнила представитель МИДа.

«Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — сказала Захарова.

По ее словам, Москва «настроена принять» генерального директора агентства Рафаэля Гросси, пожелавшего вновь посетить Россию, «для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с деятельностью МАГАТЭ». Однако конкретных договоренностей о сроках его визита пока нет, уточнила дипломат. В середине октября глава МАГАТЭ приезжал в Москву и Киев. В ходе поездок он встретился с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам Гросси, в ходе «интенсивных консультаций» с Москвой и Киевом удалось «приблизиться» к созданию защитной зоны вокруг АЭС. Он не исключил новые встречи с Путиным и Зеленским.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к стране, президент Владимир Путин подписал указ о передаче атомной электростанции в российскую собственность.

В конце ноября глава украинского «Энергоатома» Петр Котин утверждал, что есть признаки возможного оставления АЭС Россией. В Кремле в ответ попросили не искать «каких-то признаков там, где их нет и быть не может».

В начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев, говоря о том, останутся ли российские военные на территории электростанции в случае создания зоны безопасности, указывал на необходимость ее усиленной охраны. В то же время Лихачев заверял, что Россия обязуется не размещать в зоне безопасности «наступательные вооружения и ударные силы».

Позднее Гросси в интервью La Repubblica назвал отвод вооружений с Запорожской АЭС частью соглашения по ее защите.

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