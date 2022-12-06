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02:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель против обсуждения гарантий безопасности для России до их получения Украиной

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил не торопиться с обсуждением гарантий безопасности для России. По его мнению, для начала такие гарантии должна получить Украина.

Источник: AP 2022

С такими утверждениями Боррель выступил на симпозиуме, который организовал парижский Институт Жака Делора, передает AFP. Дипломат считает, что решение украинского конфликта должно осуществляться «в соответствии с нормами международного права» путем предоставления гарантий безопасности Киеву. «Что касается для России, то об этом мы поговорим позже», — сказал Боррель (цитата по ТАСС).

На симпозиуме глава европейской дипломатии также заявил, что чем больше разрушений происходит на Украине, «тем выше ее шансы на вступление в ЕС».

Дискуссия насчет предоставления России гарантий безопасности вновь развернулась после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. На прошлой неделе он сказал, что после завершения конфликта на Украине Европе предстоит выстраивать обновленную архитектуру безопасности, предполагающую предоставление гарантий для России.

Позже представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал к новой сделке между Россией и Западом. По его мнению, стороны должны выработать параметры соглашения и выстроить архитектуру безопасности, где «каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу».

Москва требовала предоставить ей гарантии безопасности в 2021 году. Они в том числе включали отказ от расширения НАТО в восточном направлении.

Леонид Уварчев

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