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04:54 (мск), источник: ТАСС

В Совфеде заявили об отсутствии инициатив о повышении НДФЛ для уехавших россиян

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации не рассматривают каких-либо инициатив, связанных с повышением ставки НДФЛ для работающих удаленно за рубежом россиян. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Источник: Reuters

Ранее в интервью газете «Ведомости» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил возможность внесения изменений в российское законодательство, которые ограничивали бы схемы, позволяющие работать за рубежом, а деньги получать из России. В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов отметил в своем Telegram-канале, что корректировка налогообложения для граждан РФ, покинувших страну и при этом продолжающих дистанционно работать с российскими юрлицами, совершенно логична.

«Точно никаких законопроектов [по этой теме] нет, ничего не обсуждалось на уровне, по крайней мере, профильных комитетов Совета Федерации. У нас сейчас и так есть повышенная ставка для налоговых нерезидентов РФ», — отметил Епишин.

Как сказал ТАСС источник в российском парламенте, специализирующийся на сфере налогообложения, такая дифференциация налоговых ставок при условии ее реального применения была бы сложна с точки зрения администрирования как для налогового агента, так и для налоговых служб. «Взять, например, работающего на удаленке программиста, который может находиться как дома, так и за рубежом. Вот как это понять [откуда он работает]? Это налоговый агент даже может не понять», — уточнил источник.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал, что обсуждение ставки НДФЛ для работающих удаленно за рубежом россиян продолжится в ноябре-декабре, окончательного решения пока нет. Налоговые нерезиденты (те, кто проживает за пределами РФ непрерывно более полугода) в настоящее время платят НДФЛ по ставке 30%. По словам Сазанова, будет, в частности, обсуждаться возможность сохранить ставки НДФЛ до 13−15% для тех, кто ранее был российскими налоговыми резидентами в 2021 году.

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