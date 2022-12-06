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17:45 (мск), источник: Ведомости

FT: ЕС планирует отключить от SWIFT еще три российских банка

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками, передает газета The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. О каких именно банках идет речь, издание не сообщает.

Источник: Reuters

Десять российских банков, в том числе крупнейшие, уже отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ. РФ.

Еврокомиссия также должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России.

Запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность, который будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов, является частью девятого пакета санкций ЕС, который официальные лица планируют обсудить с государствами-членами в ближайшие дни и надеются согласовать к концу следующей недели.

Пакет, который требует единогласного одобрения 27 государств ЕС и все еще может быть изменен, также включает усиление контроля за экспортом технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов, и санкции против еще 180 физических лиц, сообщили источники.

ЕС наряду с США, Великобританией и другими западными странами уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др.

5 декабря газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Собеседники газеты утверждают, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.

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