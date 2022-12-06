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17:35 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Турции пригрозил Греции «бурей» из-за ситуации на островах

АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Греции следует прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску.

Источник: AP 2022

«Афины должны отказаться от размещения вооружения на островах, которые, согласно международным договоренностям, считаются демилитаризованными зонами», — приводит его слова агентство Anadolu.

Дипломат подчеркнул, что Анкара не станет игнорировать угрозы в свой адрес.

«Кто сеет ветер — пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах», — предупредил Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу называл милитаризацию греческих островов нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.

Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 «тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море».

Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что «турки могут прийти внезапно ночью» в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.

При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.

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