МИД Турции пригрозил Греции «бурей» из-за ситуации на островах

«Афины должны отказаться от размещения вооружения на островах, которые, согласно международным договоренностям, считаются демилитаризованными зонами», — приводит его слова агентство Anadolu.
Дипломат подчеркнул, что Анкара не станет игнорировать угрозы в свой адрес.
«Кто сеет ветер — пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах», — предупредил Чавушоглу.
Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 «тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море».
Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что «турки могут прийти внезапно ночью» в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.
При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.