Венгрия заблокировала выделение 18 млрд евро финансовой помощи Украине

«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра сообщил, что отказ Венгрии «не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января». Он обратился к комитету по вопросам экономики и финансов с просьбой найти альтернативное решение. «Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину», — прокомментировал он решение Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 ноября говорил, что Будапешт не станет поддерживать план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Киеву в его нынешнем виде. Венгерский премьер предложил вместо общеевропейского кредита «пропорционально и справедливо» распределить общую сумму, которую планируется выделить Украине, между странами ЕС.
24 ноября правительство Венгрии утвердило выделение финансовой помощи Украине в размере 187 млн евро в следующем году в рамках решения Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 г. кредитов на восстановление экономики.
ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.