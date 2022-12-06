МИД: Россия не видит в предложениях Макрона ничего нового

По его словам, Россия готова обсуждать с Западом эти проблемы, если увидит серьезный подход. «Доминирующий тренд на коллективном Западе сейчас, как я понимаю, совершенно не в пользу реализации подобного рода идей. Если и когда мы услышим, что к этому есть интерес с Запада, мы к этому вернемся», — заключил Рябков.
Макрон ранее заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы. По его словам, Европе предстоит подумать над словами президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России.
В декабре прошлого года президент России заявил, что Москва будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.
В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.