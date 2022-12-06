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Спецоперация на Украине
23:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша не смогла получить согласие Германии на передачу Patriot Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак получил ответ от Германии на просьбу о передаче предложенной Варшаве системы ПВО Patriot Украине. Министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что предложенные Польше Patriot являются частью интегрированной ПВО НАТО, а значит подлежат дислокации на территории НАТО, сообщает издание RMF24. Ламбрехт добавила, что любое их использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками.

Источник: AFP 2022

«После разговора с Министерством обороны Германии я был разочарован отказом от решения об отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев», — сообщил министр обороны Польши сегодня, 6 декабря, в Twitter.

СМИ 1 декабря сообщали, что министр обороны Германии предложила польскому правительству защитить границу немецкими Patriot. Однако, согласно данным Business Insider, эти три батареи Patriot уже были обещаны силам быстрого реагирования НАТО в 2023 году.

15 ноября на польскую деревню Пшеводув, находящуюся рядом с украинской границей, упала ракета, в результате чего погибли два гражданина Польши. После этого Мариуш Блащак заявил, что власти Польши приняли предложение Германии о размещении на территории страны дополнительной системы ПРО Patriot. Установить ПРО планируют на польско-украинской границе, говорил тогда министр.

Мария Федотова

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