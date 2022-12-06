23:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Польша не смогла получить согласие Германии на передачу Patriot Украине
Министр обороны Польши Мариуш Блащак получил ответ от Германии на просьбу о передаче предложенной Варшаве системы ПВО Patriot Украине. Министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что предложенные Польше Patriot являются частью интегрированной ПВО НАТО, а значит подлежат дислокации на территории НАТО, сообщает издание RMF24. Ламбрехт добавила, что любое их использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками.