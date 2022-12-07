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05:08 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС

ООН, 7 дек — РИА Новости. Москва принципиально поддерживает инициативу создания зоны безопасности у ЗАЭС, но выступает за необходимость договориться о ее параметрах, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.

Источник: РИА "Новости"

«В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов», — подчеркнула Кармазинская.

Она напомнила, что Москва сделала все возможное для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на устраиваемые Киевом провокации.

«По итогам визита на станцию гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель — предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ», — добавила Карамзинская.

По ее словам, основную угрозу безопасности электростанции представляют непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, в частности, атаки, произошедшие 19 и 20 ноября.

«Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов СБ и ГА ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — заключила она.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и саму станцию, и Энергодар.

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