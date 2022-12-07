Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год
Шойгу рассказал о потерях ВСУ за ноябрь
Умерла актриса Керсти Элли
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом
11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание.

Спецоперация на Украине
Источник: Адмиистрация Курской области

Это уже второе подобное признание — накануне газета New York Times написала со ссылкой на «украинское официальное лицо», что беспилотники запустили с территории Украины.

Собеседник Washington Post говорил о том же.

«Это были украинские беспилотники», — сказал он.

Тем не менее издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись.

Военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях подверглись атаке 5 декабря. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.

В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом киевский режим пытался сорвать боевую работу российской дальней авиации.

Но это не помешало ей нанести массированный удар по украинской системе военного управления и объектам оборонного комплекса: все 17 назначенных целей были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.

На следующий день, 6 декабря, последовала еще одна атака — в районе курского аэродрома. От удара беспилотника загорелся нефтенакопитель, люди при этом не пострадали. Курская область граничит с Украиной и не раз подвергалась артиллерийским обстрелам и атакам дронов.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Китайцы 'потеряли дар речи' после слов Макрона о глазах Путина
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы
Путин наградил посмертно депутата ДНР Пирогову орденом Мужества
В ЛНР сообщили о получении ВСУ подкрепления в районе Артемовска
В ДНР при столкновении грузовика и автобуса погибли 16 человек
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта