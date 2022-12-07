Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы

Это уже второе подобное признание — накануне газета New York Times написала со ссылкой на «украинское официальное лицо», что беспилотники запустили с территории Украины.
Собеседник Washington Post говорил о том же.
«Это были украинские беспилотники», — сказал он.
Военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях подверглись атаке 5 декабря. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
Но это не помешало ей нанести массированный удар по украинской системе военного управления и объектам оборонного комплекса: все 17 назначенных целей были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
На следующий день, 6 декабря, последовала еще одна атака — в районе курского аэродрома. От удара беспилотника загорелся нефтенакопитель, люди при этом не пострадали. Курская область граничит с Украиной и не раз подвергалась артиллерийским обстрелам и атакам дронов.