Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии

«Скорее это внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может, поэтому здесь мы узнали об этом из сообщений СМИ, нам нечего сказать об этом», — отметил представитель Кремля.
Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, сообщили в Федеральной прокуратуре.
Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Среди них есть бывшие военнослужащие. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.
Среди задержанных — россиянка Виталия Б, которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и «представителями России». Немецкая генпрокуратура уточнила, что сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.
Утверждается, что в случае успеха они планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с «бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны».
По сообщениям немецких СМИ, правоохранительные органы задержали бывшего депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн, которая, предположительно, после захвата власти должна была стать министром юстиции. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы заговорщиков и ждут официального расследования.
По данным Федеральной прокуратуры, идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger («Граждане Рейха») и QAnon.