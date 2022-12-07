Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено первому заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанту Виктору Афзалову. Замкомандующего Южным военным округом по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров стал генерал-лейтенантом. То же звание получили генерал-майоры Олег Глазунов, Аркадий Марзоев, Владимир Мельников и Сергей Побирохин.
Помимо воинских званий Путин также присвоил специальные звания высшего начальствующего состава и высшие специальные звания. Так, руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов стал генерал-лейтенантом юстиции, а руководитель управления СК РФ в Мордовии Олег Коробов — генерал-майором юстиции.
Ранее сегодня Путин посмертно наградил орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики Марию Пирогову. «За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну», — говорится в указе.
Пирогова погибла 6 декабря в результате обстрела Донецка украинскими военными. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели не менее пяти мирных жителей помимо нее. По его словам, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».