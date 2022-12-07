Тест: Угадайте аэропорт по фотографии От аэропортов со скульптурой Голлума до хаба с бассейном и бабочками в вестибюле
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Популярное за сутки
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год
СМИ узнали о трех вариантах ответа РФ на потолок цен на нефть
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
Главное
Спецоперация на Украине
15:31 (мск), источник: Ведомости

Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

Президент РФ Владимир Путин присвоил командующему Балтийским флотом Виктору Лиине звание адмирала, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено первому заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанту Виктору Афзалову. Замкомандующего Южным военным округом по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров стал генерал-лейтенантом. То же звание получили генерал-майоры Олег Глазунов, Аркадий Марзоев, Владимир Мельников и Сергей Побирохин.

Помимо воинских званий Путин также присвоил специальные звания высшего начальствующего состава и высшие специальные звания. Так, руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов стал генерал-лейтенантом юстиции, а руководитель управления СК РФ в Мордовии Олег Коробов — генерал-майором юстиции.

Ранее сегодня Путин посмертно наградил орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики Марию Пирогову. «За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну», — говорится в указе.

Пирогова погибла 6 декабря в результате обстрела Донецка украинскими военными. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели не менее пяти мирных жителей помимо нее. По его словам, по городу было выпущено не менее 5 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Роснефть» за 9 месяцев получила рекордные выручку и EBITDA
Владимир Путин поручил создать учреждения по борьбе с коррупцией на новых территориях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир