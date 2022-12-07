Тест: Угадайте аэропорт по фотографии От аэропортов со скульптурой Голлума до хаба с бассейном и бабочками в вестибюле
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
12В Индии обрушился пешеходный мост
Популярное за сутки
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
СМИ узнали о трех вариантах ответа РФ на потолок цен на нефть
Демократы получили большинство в американском Сенате
Россиянку задержали по подозрению в попытке госпереворота в ФРГ
У побережья Кокосовых островов обнаружили кладбище акул
17:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил об отсутствии смысла в дополнительной мобилизации

Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации в стране. По его словам, сейчас в «дополнительной мобилизации» нет смысла.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«По поводу возможной дальнейшей мобилизации. У нас из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина — 77 тысяч — находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах и выполняют функцию теробороны», — сказал президент.

«Еще 150 тысяч находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку. В этих условиях необходимости для дополнительной мобилизации для государства и Минобороны нет никакой», — добавил глава государства.

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека заявил, что для большинства западных организаций Россия не просто «страна второго сорта», а она вообще «не имеет права на существование».

Это первая встреча президента с членами обновленного СПЧ. Она проходит по видео-конференц-связи. Состав СПЧ Владимир Путин обновил 17 октября. В частности, из него были исключены журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также создатель «Комитета против пыток» (признан НКО-иноагентом) Игорь Каляпин. Среди новых членов СПЧ — корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. Всего были призваны 318 тыс. человек, из которых 18 тыс.— добровольцы. 30 ноября Шойгу сообщил, что более 300 тыс. резервистов уже прошли обучение на полигонах.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
Следите за развитием темыЧастичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин высказался о дополнительной мобилизации
Сбежавшим от мобилизации россиянам пообещали неприятный сюрприз
Спецоперация на Украине
Лавров назвал условие для переговоров по Украине
СКР рассказал о пытках российских военных в украинском плену
Героев спецоперации включат в учебники истории
Глава Курской области опубликовал фото укреплений на границе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирправа человека