Путин заявил об отсутствии смысла в дополнительной мобилизации

«По поводу возможной дальнейшей мобилизации. У нас из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина — 77 тысяч — находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах и выполняют функцию теробороны», — сказал президент.
«Еще 150 тысяч находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку. В этих условиях необходимости для дополнительной мобилизации для государства и Минобороны нет никакой», — добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека заявил, что для большинства западных организаций Россия не просто «страна второго сорта», а она вообще «не имеет права на существование».
Это первая встреча президента с членами обновленного СПЧ. Она проходит по видео-конференц-связи. Состав СПЧ Владимир Путин обновил 17 октября. В частности, из него были исключены журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также создатель «Комитета против пыток» (признан НКО-иноагентом) Игорь Каляпин. Среди новых членов СПЧ — корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. Всего были призваны 318 тыс. человек, из которых 18 тыс.— добровольцы. 30 ноября Шойгу сообщил, что более 300 тыс. резервистов уже прошли обучение на полигонах.