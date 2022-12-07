Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Владимир Путин также подчеркнул, что РФ не сходила с ума и отдает себе отчет о последствиях применения ядерного оружия. «Очевидным» глава государства назвал тот факт, что российское ядерное вооружение находится в самом «продвинутом» и «современном» виде на фоне ядерных арсеналов других стран.
«Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ», — пояснил президент (цитата по «Интерфаксу»).
27 октября Владимир Путин заявил, что нанесение ядерного удара по Украине для России не представляет ни военного, ни политического интереса. Ранее в Белом доме предупредили РФ о «катастрофических последствиях» для России в случае применения ею ядерного оружия.