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19:13 (мск), источник: © РИА Новости

Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал дать поручения Центробанку, Минцифре и МВД, чтобы был выработан общий подход по возврату средств, утраченных гражданами со счетов из-за мошенничества.

Источник: © РИА Новости

«Должна быть выработана какая-то система, какой-то общий подход к решению вопросов подобного рода. Большинство финансовых организаций даже учитывают в своих расходах приблизительные средства, которые идут на возмещение гражданам утраченных средств. Но подумать об этом нужно и систематизировать нужно… И Минцифре, и МВД, и Центральному банку соответствующие рекомендации и поручения будут даны», — сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

По его словам, в вопросе возврата средств, утраченных гражданами в результате мошеннических действий, есть определенные сложности, которые заключаются в том, что эти деньги выманиваются такими средствами и способами, в том числе с помощью современных социальных технологий, как будто человек сам добровольно отдал или что-то подписал.

«И здесь, конечно, очень тонкая грань ответственности за то, что происходит. Но она какой бы тонкой не была, все равно она есть, и это в любом случае мошеннические действия, которые идут во вред гражданину, в нарушении его прав», — отметил Путин.

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