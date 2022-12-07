Заявления Владимира Путина на заседании СПЧ. Главное

Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой.
300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина — 77 тыс.— находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функцию войск территориальной обороны. Еще 150 тыс. не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку.
СВО это длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России. Азовское море стало внутренним морем, а самое главное — люди, которые там живут, они теперь с нами. Это самый главный результат.
Стоит подумать над созданием специального органа, который будет фиксировать и проводить расследование преступлений украинских военных, особенно ударов по жилым кварталам.
В социальном блоке правительства надо создать спеццентр для решения вопросов реабилитации раненых, поручение будет подготовлено сегодня-завтра.
Массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет. У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований.
Россия будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Единственным гарантом территорий Украины в ее сегодняшних границах могла бы стать Россия, но это уже дело новых руководителей Украины.
Война была начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими тогдашними властями.
Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет.
Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Мы свое оружие никому не передаем.
Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой, бегая по всему миру.
Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Ядерные силы у нас в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.
Позиция против возвращения смертной казни в России не поменялась.
С января будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тыс. руб.
Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных может быть ужесточена. Нужно проработать предложение об оборотных штрафах для компаний за утечку такой информации.
Надо выработать общий подход по возврату денег, утраченных гражданами со счетов из-за мошенничества.
Надо прекратить практику перевозки подследственных за ненасильственные преступления в кандалах.
Недопустимо держать в СИЗО по пять лет без приговора, уголовные дела нельзя вести вечно. Если дело сложное, надо переходить к иным мерам пресечения.
Нужно прекратить уголовные преследования в Донбассе по политическим статьям, которые были заведены при украинской власти.
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»