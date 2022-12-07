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21:24 (мск), источник: ТАСС

Собянин: сообщения о второй волне мобилизации распространяются намеренно

Мэр Москвы напомнил, что по согласованию с Министерством обороны РФ президент объявил об окончании мобилизации в столице 18 октября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сообщения о «второй волне мобилизации» распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у населения. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что по согласованию с Министерством обороны РФ президент объявил об окончании мобилизации в Москве 18 октября.

«И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что “завтра будет вторая волна” — она постоянно барражирует. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние», — сказал он в эфире телеканала ТВЦ.

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