21:24 (мск), источник: ТАСС
Собянин: сообщения о второй волне мобилизации распространяются намеренно
Мэр Москвы напомнил, что по согласованию с Министерством обороны РФ президент объявил об окончании мобилизации в столице 18 октября.
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МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сообщения о «второй волне мобилизации» распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у населения. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что по согласованию с Министерством обороны РФ президент объявил об окончании мобилизации в Москве 18 октября.
«И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что “завтра будет вторая волна” — она постоянно барражирует. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние», — сказал он в эфире телеканала ТВЦ.