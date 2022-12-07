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21:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии раскрыла содержание девятого пакета санкций против России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла, что будет из себя представлять девятый пакет санкций против России. В него будут включены почти 200 физических и юридических лиц. Новые ограничительные меры коснутся еще трех российских банков, будут приняты новые меры экспортного контроля.

Источник: AP 2022

Новые санкции ограничат доступ России ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. Также в рамках нового санкционного пакета от эфира отключат четыре дополнительных ТВ-канала.

Имен физлиц, названия банков и телеканалов госпожа фон дер Ляйен не указывает, кроме Всероссийского банка развития регионов.

Санкционный список физических и юрлиц включают в себя «российские вооруженные силы, а также отдельных офицеров и оборонно-промышленные компании, членов Государственной думы и Совета федерации, министров, губернаторов и политические партии среди прочих».

Санкции против трех российских банков предполагают полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Также предполагается ввести новые меры экспортного контроля и ограничения, особенно в отношении товаров двойного назначения, что включает в себя основные химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику и IT-компоненты.

Будет ограничен доступ ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. «Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию», — приводит сайт ЕК заявление своего председателя.

В рамках нового санкционного пакета за госпропаганду от эфира будут отключены четыре дополнительных канала, а также другие платформы распространения.

Также предлагаются дальнейшие экономические меры, направленные против российского энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

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