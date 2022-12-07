22:08 (мск), источник: Известия
Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо
Парламент Перу 7 декабря объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо.
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Ранее в этот день глава государства объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране.
«В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства», — сообщил Кастильо.
В связи с этим в стране распускается Конгресс республики, в который теперь должны пройти новые выборы. Вместо него же будет действовать чрезвычайное правительство. По словам президента, новая конституция в стране должна быть разработана не позднее чем через девять месяцев.
Глава государства также объявил о реорганизации системы правосудия, в том числе органов судопроизводства, прокуратуры и Конституционного суда.
Кроме того, Кастильо призвал граждан сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов.
По его словам, такие решения позволят «направить страну по пути развития без какой-либо дискриминации». Он напомнил, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством социально-экономические инициативы, блокируя работу кабинета министров.
На фоне событий в Перу о своей отставке также объявил командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман и ряд министров правительства.
К настоящему времени от своих постов отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, а также глава МИД, сообщает радиостанция RPP.
Ранее в среду Конгресс республики Перу должен был рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента Кастильо. Это уже третья попытка законодателей отстранить его от управления государством за менее чем полтора года его пребывания у власти.