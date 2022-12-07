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22:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В США прокомментировали решение Германии отправить Leopard 2 Украине

Американская сторона считает, что Германии следует самостоятельно принимать решение относительно возможной отправки боевых танков Leopard 2 Украине, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Источники прокомментировали информацию о том, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время переговоров с советником канцлера Йенсом Плетнером якобы подталкивал Берлин к поставкам боевых танков. «Мы оставляем это решение за немцами, никаких просьб не выставляем», — подчеркнули они.

В ноябре посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что надеется на поставку немецких танков Leopard 2. По словам Макеева, Киев также нуждается в боевых машинах пехоты (БМП) Marder, бронетранспортерах Fuchs и Dingo. Кроме того, Украина составила списки необходимого для налаживания работы энергетики в стране и «поделилась ими с немцами».

Ранее стало известно, что Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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