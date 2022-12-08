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00:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова рассказала об использовании Западом Минских соглашений в своих целях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения якобы были попыткой дать Украине время.

Источник: AP 2022

Она рассказала, что западные страны не планировали выполнять обязательства, обвинив их в использовании всего имеющегося в их распоряжении времени в своих целях, накачивая Киев оружием.

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«Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад не собирался выполнять Минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием», — написала она.

Также, по ее словам, западные страны закрывали глаза на многочисленные преступления, которые Украина совершала на Донбассе.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон заявил, что выделение Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной помощи со стороны США усложнило мониторинг собственных оружейных запасов.

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