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00:57 (мск), источник: RT на русском

Рябков заявил о нежелании России разрывать дипотношения с США

Россия не желает разрыва дипломатических отношений с США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Источник: Reuters

«Мы не хотели бы такого развития. По большому счёту разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остаётся только силовой», — сказал Рябков в интервью газете «Известия».

По его словам, каналы коммуникаций являются востребованными и необходимы в том числе для обсуждения судеб граждан России в американских тюрьмах.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российские дипломаты предупредили американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран.

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