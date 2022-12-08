Главред «Дождя»* опроверг информацию о возвращении уволенных сотрудников

Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала «Дождь»* «в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку». Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали «нашей».
Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что «мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала.
Синдеева** попросила сотрудников вернуться на телеканал и заявила, что увольнение Коростелева было ошибкой.
«Госпожа Синдеева** действительно является собственником телеканала “Дождь”*, но то, что она опубликовала накануне — это ее высказывание в ее социальных сетях. Я являюсь главным редактором, я отвечаю за редакционную политику и я отвечаю, в частности, за кадровую политику редакции. Наталья Синдеева** не отвечает за кадровую политику редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность… В реальности телеканал “Дождь”* не приглашает Алексея Коростелева обратно на работу», — сказал Дзядко** в ток-шоу на латвийском телеканале LTV.
Отвечая на вопрос ведущего, собирается ли он как главный редактор пересматривать ситуацию с увольнением Коростелева, Дзядко** ответил: «Конечно, нет».
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь»* за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, «Дождь»* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.