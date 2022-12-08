Санкции США не изменят выбранный Россией курс, заверили в посольстве

«Подобные “выпады” США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов», — сказано в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
В посольстве указали, что «пагубный» нажим Вашингтона влияет на частный бизнес, ведь от вводимых ограничений против компаний пострадают зарубежные партнёры. Так и происходит из-за нерыночных инициатив Белого дома по вытеснению российского экспорта с мировых продовольственных и энергетических площадок, добавила российская сторона.
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций. В рамках него в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса.