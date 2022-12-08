Ученые выяснили, как подсолнухи помогают пчелам И как он действует на организм насекомых.
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
12В Индии обрушился пешеходный мост
Популярное за сутки
В США прокомментировали решение Берлина отправить танки Киеву
Узбекистан отказался от идеи России по «газовому союзу»
Папа Франциск разъяснил слова о жестокости россиян
Россия решила не платить взносы в ПАЧЭС из-за Украины
Президент: восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
12:42 (мск), источник: Ведомости

Клишас: власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от ситуации

«Никто не лишил» госорганы права принять любое решение по мобилизации, но она завершена.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Частичная мобилизация в России завершена, так как об этом заявил президент, и дополнительных указов для этого не требуется, а для начала новой волны мобилизации потребуется новый указ, рассказал в интервью «Ведомостям» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Государство не может гарантировать отсутствие мобилизации в будущем, но для ее начала понадобится новый указ, заявил он.

Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться. Не нужно забывать, что сейчас агрессия осуществляется именно в отношении нашей страны — со стороны НАТО, при помощи их оружия и их экономических ресурсов.

Андрей Клишас
глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству

Сенатор напомнил, что «никто не лишил» российские госорганы возможности принять любое решение, связанное с мобилизацией, в зависимости от развития ситуации на Украине. У президента есть конституционная обязанность сохранять территориальную целостность России, поддержать ее суверенитет, уверен Клишас.

Указ о завершении недавней частичной мобилизации не нужен, так как «государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу», убежден сенатор.

По закону такой указ не нужен: «Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет». Он предложил «в качестве шутки» представить, что президент выпустил бы соответствующий указ, но отказался комментировать этот вопрос.

Ход проведения частичной мобилизации, которая продолжалась с 21 сентября по 28 октября, не раз критиковали политики и общественники. Президент Владимир Путин говорил о необходимости исправить выявленные ими ошибки. «В ходе мобилизационных мероприятий — от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — говорил он.

Евгения Кузнецова

Следите за развитием темыЧастичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Суд попросил оценить сделку по продаже российской версии Forbes
Депутаты уточнили требования к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторов
Спецоперация на Украине
Клишас объяснил отсутствие указа о конце частичной мобилизации
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
В ЛНР заявили, что украинская пехота попала под огонь своих
ФСБ задержала в Крыму двух подозреваемых в шпионаже на Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Совет ФедерацииПутин Владимирзакон