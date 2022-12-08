Узбекистан отказался от идеи России по «тройственному газовому союзу»

«Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз. Здесь мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — заявил Мирзамахмудов (цитата по "Газете.uz).
Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера. «Сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он собирается позвонить по этой теме президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему», — сказал Токаев.
Как отмечает Reuters, на фоне холодной зимы Узбекистан испытывает нехватку топлива и даже был вынужден прекратить экспорт 6 млн кубометров газа в день в Китай. На совещании в администрации президента, посвященном решению проблем в сфере обеспечения населения и экономики энергоресурсами, было принято решение активизировать переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута, передает Национальное информационное агентство Узбекистана. В стране вводится запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров, а госорганам до 1 марта 2023 года запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе.
По данным Минэнерго Казахстана, которые привел Мирзамахмудов, всего в стране производится около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт — 2,7 млрд кубометров.