«Один из самых сложных запросов». CNN узнал о просьбе Украины к США предоставить кассетные боеприпасы

Телеканал отмечает, что Белый дом при этом не спешит одобрять «один из самых сложных запросов» украинских властей по кассетным боеприпасам. В то же время запасов этого вида вооружения у США достаточно, отмечает CNN.
По данным CNN, США полностью не исключают передачу кассетных боеприпасов, но рассматривают ее как самый крайний вариант в случае, если у ВСУ закончатся другие боеприпасы.
Американские военные в свою очередь заменили обычные боеприпасы двойного назначения, известные как DPICM, альтернативной боеголовкой M30A1, которая содержит 180 тыс. мелких осколков из вольфрамовой стали (разлетаются при ударе и не оставляют неразорвавшихся боеприпасов на земле).
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко — один из тех, кто публично призывает США к поставкам кассетных боеприпасов. «Это чрезвычайно важно, прежде всего потому, что это действительно изменит ситуацию на поле боя», — сказал он каналу.
Источники CNN подчеркивают, что всерьез этот вопрос в Вашингтоне не обсуждался из-за ограничений в законодательстве, которые запрещают американским властям поставлять другим странам кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден мог бы снять подобные ограничения, но на текущий момент, утверждает телеканал, Белый дом дал понять Украине, что такое развитие событий маловероятно в ближайшей перспективе. Кроме того, Вашингтон считает, что Киев способен добиться успехов в зоне боевых действий и без кассетных боеприпасов, рассказал CNN представитель Конгресса.
Неназванный украинский чиновник заявил телеканалу, что ВСУ собираются применять кассетные бомбы только против российских военных, а не гражданского населения.
В конце октября Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники сообщила, что Украина потребовала от США и стран ЕС поставить кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Украинский депутат Александра Устинова заявляла, что Киев также запросил кассетные боеприпасы шведской Bofors и французской Nexter, которые подходят для артиллерии стандарта НАТО.