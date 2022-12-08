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12:17 (мск), источник: RTVi

«Один из самых сложных запросов». CNN узнал о просьбе Украины к США предоставить кассетные боеприпасы

Украинские официальные лица и депутаты несколько месяцев просят США поставить им боеголовки с кассетными боеприпасами, которые запрещены более чем в 100 странах. Об этом пишет CNN со ссылкой на несколько неназванных официальных лиц Вашингтона и Киева.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Телеканал отмечает, что Белый дом при этом не спешит одобрять «один из самых сложных запросов» украинских властей по кассетным боеприпасам. В то же время запасов этого вида вооружения у США достаточно, отмечает CNN.

Зачем Киеву кассетные бомбы

«Для Украины кассетные боеприпасы могут решить две основные проблемы: закрыть потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, предоставленных США и другими странами и компенсировать численное превосходство России в артиллерии», — говорится в статье.

По данным CNN, США полностью не исключают передачу кассетных боеприпасов, но рассматривают ее как самый крайний вариант в случае, если у ВСУ закончатся другие боеприпасы.

Американские военные в свою очередь заменили обычные боеприпасы двойного назначения, известные как DPICM, альтернативной боеголовкой M30A1, которая содержит 180 тыс. мелких осколков из вольфрамовой стали (разлетаются при ударе и не оставляют неразорвавшихся боеприпасов на земле).

Киев при этом просит именно DPICM, настаивая на том, что такой вариант для ВСУ более эффективен на поле боя, чем M30A1, сообщили CNN несколько источников, знакомых с усилиями украинцев по лоббированию этого вопроса.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко — один из тех, кто публично призывает США к поставкам кассетных боеприпасов. «Это чрезвычайно важно, прежде всего потому, что это действительно изменит ситуацию на поле боя», — сказал он каналу.

Оснащенные кассетными боеголовками снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких осколочных взрывных устройств, поражающих значительные площади. При падении они не всегда взрываются и долгие годы могут представлять такую же опасность, как наземные мины. При детонации бомба охватывает большую площадь, разлетаясь на десятки осколков.

Готовы ли США поставлять Украине кассетные боеприпасы

Источники CNN подчеркивают, что всерьез этот вопрос в Вашингтоне не обсуждался из-за ограничений в законодательстве, которые запрещают американским властям поставлять другим странам кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден мог бы снять подобные ограничения, но на текущий момент, утверждает телеканал, Белый дом дал понять Украине, что такое развитие событий маловероятно в ближайшей перспективе. Кроме того, Вашингтон считает, что Киев способен добиться успехов в зоне боевых действий и без кассетных боеприпасов, рассказал CNN представитель Конгресса.

Неназванный украинский чиновник заявил телеканалу, что ВСУ собираются применять кассетные бомбы только против российских военных, а не гражданского населения.

Кроме того, в разговоре с CNN еще один украинский чиновник и источник, знакомый с запросами, отметили, что хотят совместить кассетные боеприпасы с ракетными установками HIMARS и 155-мм гаубицами.

В конце октября Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники сообщила, что Украина потребовала от США и стран ЕС поставить кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Украинский депутат Александра Устинова заявляла, что Киев также запросил кассетные боеприпасы шведской Bofors и французской Nexter, которые подходят для артиллерии стандарта НАТО.

Конвенция по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, предписывает запрет на их применение, разработку, производство и приобретение. Этот документ подписали более 100 стран, однако в их число не вошли США, Китай, Россия, Украина, Индия и другие государства.

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