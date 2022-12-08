Выбраны самые забавные снимки дикой природы На первом месте - неуклюжий львенок
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
В США прокомментировали решение Берлина отправить танки Киеву
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
Папа Франциск разъяснил слова о жестокости россиян
Узбекистан отказался от идеи России по «газовому союзу»
Россия решила не платить взносы в ПАЧЭС из-за Украины
Главное
Спецоперация на Украине
11:30 (мск), источник: Ведомости

FT: Венгрия проголосовала против новых антироссийских санкций

Венгрия на прошедшей 7 декабря встрече постпредов ЕС выступила против введения нового пакета санкций в отношении России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Помимо этого, Венгрия также выступила против предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам. «Они [представители Венгрии] создают трудности везде, где только могут», — сказал собеседник агентства (цит. по «РИА Новости»).

В ЕС сейчас идет работа над девятым пакетом антироссийских санкций, Еврокомиссия представила его накануне, 7 декабря.

Согласно проекту, предлагается распространить санкции еще на 200 физлиц и компаний.

В частности, под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Санкции затронут еще три российских банка, в том числе будет введен запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит борьбу с «российской пропагандистской машиной» и запретив вещание еще четырех телеканалов.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новые экспортные ограничения, в том числе в отношении товаров двойного назначения (к ним относятся, например, электроника и IT-компоненты), а также двигателей для дронов и беспилотников.

Экспортные ограничения затронут поставки в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Речь идет в первую очередь об Иране, подчеркнула фон дер Ляйен. Она также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год. Тогда он указал на то, что такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработной платы или снижение налогов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Я служу Волге, а не власти»
Для SSJ-New и МС-21 поставили отечественное радиооборудование
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции