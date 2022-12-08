FT: Венгрия проголосовала против новых антироссийских санкций

Помимо этого, Венгрия также выступила против предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам. «Они [представители Венгрии] создают трудности везде, где только могут», — сказал собеседник агентства (цит. по «РИА Новости»).
В ЕС сейчас идет работа над девятым пакетом антироссийских санкций, Еврокомиссия представила его накануне, 7 декабря.
В частности, под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Санкции затронут еще три российских банка, в том числе будет введен запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит борьбу с «российской пропагандистской машиной» и запретив вещание еще четырех телеканалов.
Экспортные ограничения затронут поставки в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Речь идет в первую очередь об Иране, подчеркнула фон дер Ляйен. Она также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.
Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год. Тогда он указал на то, что такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработной платы или снижение налогов.