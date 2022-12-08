Захарова назвала признание Меркель о минских соглашениях конкретной заявкой на трибунал

«Сейчас много говорят о правовых оценках того, что творится вокруг Украины, неких трибуналах и так далее на всякие лады, — отметила она. — А вот это — конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014—2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту».
По словам Захаровой, в признании бывшего канцлера Германии «звучит страшное: подлог как метод действия Запада — махинации, манипуляции, все виды искажения истины, закона и права, которые только можно себе представить».
«Они [представители Запада] уже тогда, в 2015 году, когда проводили многочасовые переговоры, знали, что никогда не будут это исполнять, что будут накачивать киевский режим оружием, — подчеркнула дипломат. — Им было не жаль никого: женщин, детей, гражданское население Донбасса, да и в целом Украины. Им нужен был конфликт, и они на него были готовы еще тогда, в 2015 году».
В опубликованном 7 декабря текущего года интервью германской газете Die Zeit Меркель заявила буквально следующее: «Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014−2015 годов — это не современная Украина». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.