ГД приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

«Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — написал в своем канале в Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
Для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется. Запрет не будет распространяться и на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранцем.
Кроме того, ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает гражданство РФ по рождению.