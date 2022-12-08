Выбраны самые забавные снимки дикой природы На первом месте - неуклюжий львенок
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
Папа Франциск разъяснил слова о жестокости россиян
Россия решила не платить взносы в ПАЧЭС из-за Украины
Главное
Спецоперация на Украине
14:19 (мск), источник: РАПСИ

ГД приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, которым вводится запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России.

Источник: РИА "Новости"

«Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — написал в своем канале в Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется. Запрет не будет распространяться и на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранцем.

Кроме того, ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает гражданство РФ по рождению.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ВС запретил восполнять недостаток судебного акта инициацией нового спора
ВС разъяснил, могут ли дивиденды включаться в таможенную стоимость товара
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумазаконВолодин Вячеслав