Выбраны самые забавные снимки дикой природы На первом месте - неуклюжий львенок
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Популярное за сутки
Захарова назвала «заявкой на трибунал» заявление Меркель
Песков: о присоединении новых территорий к России речи не идет
МИД: атаки на аэродромы могли привести к ядерной катастрофе
17:02 (мск), источник: © РИА Новости

Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, заявил Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Глава государства напомнил, что украинские власти неоднократно совершали диверсии на российской территории.

«Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк?» — спросил президент на встрече с Героями России.

Российский лидер назвал действия Киева, который оставил без водоснабжения столицу Донецкой Народной Республики, актом геноцида.

«Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный», — отметил Путин.

Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский назвал возможный срок окончания конфликта на Украине
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре
Минобороны сообщило об уничтожении систем MARS-II и HIMARS
Песков: о присоединении новых территорий к России речи не идет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир