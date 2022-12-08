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21:18 (мск), источник: Life.ru

Богатейший олигарх Украины обвинил Зеленского в захвате власти

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов обвинил президента страны Владимира Зеленского в захвате власти из-за закона «об олигархах», согласно которому Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешается принимать решение о признании гражданина олигархом и вносить его в специальный реестр. Миллиардер считает, что отношения государства и бизнеса должны регулироваться «цивилизованным способом».

Источник: Reuters

«Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу», — пишет The Washington Post, которому предприниматель дал интервью.

Миллиардер заметил, что ни в США, ни в Европе нет «законов об олигархах», которые позволяли бы составлять списки нежелательных людей без решения на то суда. Вместо этого на Западе существует практика лоббирования.

Напомним, что в 2021 году Верховная рада Украины с подачи Зеленского приняла закон, согласно которому в стране был создан реестр олигархов, пополняющийся по инициативе СНБО. А в этом ноябре в Незалежной начали национализировать стратегически важные предприятия, принадлежащие бизнесменам. Зеленский объяснил такие меры в отношении компаний Коломойского и Богуслаева нуждами армии.

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