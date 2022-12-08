21:18 (мск), источник: Life.ru
Богатейший олигарх Украины обвинил Зеленского в захвате власти
Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов обвинил президента страны Владимира Зеленского в захвате власти из-за закона «об олигархах», согласно которому Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешается принимать решение о признании гражданина олигархом и вносить его в специальный реестр. Миллиардер считает, что отношения государства и бизнеса должны регулироваться «цивилизованным способом».