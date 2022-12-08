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21:41 (мск), источник: Life.ru

ЕС не признал российские загранпаспорта жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины

Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы на территориях новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Источник: Reuters

«Сегодня Совет утвердил решение о непризнании российских документов для путешествий [загранпаспортов], выданных на Украине и в Грузии», — сказано в публикации.

Как уточнили в организации, решение принято в связи с выдачей российских загранпаспортов жителям ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Российские документы, выданные на этих территориях, а также в Абхазии и Южной Осетии, не будут считаться действительными для получения виз и въезда в Шенгенскую зону.

Ранее сообщалось, что визовый центр Италии перестал принимать у россиян небиометрические паспорта. С 15 ноября принимаются к рассмотрению только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.

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