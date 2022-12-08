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21:59 (мск), источник: RT на русском

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере $858 млрд

Палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год в размере $858 млрд.

Источник: AP 2022

Об этом сообщает РИА Новости.

7 декабря был согласован проект оборонного бюджета США, предусматривающий исключение России из некоторых международных организаций, включая G20.

Кроме того, он включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине и предполагает постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на Европейском континенте.

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