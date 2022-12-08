Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере $858 млрд

Об этом сообщает РИА Новости.
7 декабря был согласован проект оборонного бюджета США, предусматривающий исключение России из некоторых международных организаций, включая G20.
Кроме того, он включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине и предполагает постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оборонный бюджет США носит конфронтационный и беспрецедентный характер и направлен на длительную дестабилизацию на Европейском континенте.