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00:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Косовский спецназ заблокировал Косовска-Митровицу

Спецназ непризнанной республики Косово заблокировал город Косовска-Митровицу. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

Источник: AP 2022

По информации СМИ, на север Косова и Метохии вошли от 200 до 300 вооруженных бойцов на бронетехнике.

Летом в спорном регионе возник кризис. Тогда президент Сербии Александр Вучич заявлял, что полиция Косово готовится начать силовую операцию против сербов. По его словам, власти самопровозглашенной республики могут перекрыть въезд гражданам с сербскими документами и будут требовать перерегистрации автомобилей на косовские номера. В свою очередь, глава МИД Сербии Никола Селакович утверждал, что албанские власти Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов.

Переговоры Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти в Брюсселе закончились неудачей. Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград готов принять все меры для защиты сербов в непризнанной республике Косово и Метохии.

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