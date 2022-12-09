05:26 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил о готовности США к контактам с Россией в определенных сферах
При этом госсекретарь США отметил, что обмен Бута на Грайнер не предполагает каких-либо дополнительных двусторонних договоренностей.
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ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация США настроена на поддержание контактов с Россией в тех сферах, где имеется возможность прогресса, при наличии заинтересованности американской стороны. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CBS, его стенограмму распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Главе американской дипломатии был задан вопрос о том, свидетельствуют ли договоренности между Москвой и Вашингтоном об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер о наличии потенциала для изменений в двусторонних отношениях.
«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях, несмотря на военную агрессию России против Украины, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса, — ответил Блинкен. — Мы с самого начала взаимодействовали с тем, чтобы попытаться вернуть американцев, которые были несправедливо задержаны. И есть составляющие наших отношений, в которых мы продолжаем поддерживать определенные контакты, к примеру, по контролю над вооружениями. И мы продолжим делать это по мере необходимости с целью защиты американских национальных интересов».
Госсекретарь США отметил, что обмен Бута на Грайнер не предполагает каких-либо дополнительных двусторонних договоренностей. По его словам, «здесь суть в том, чтобы вернуть Бриттни домой». «Цель была в этом, не больше, не меньше», — подчеркнул Блинкен. Говоря об освобождении россиянина, госсекретарь США выступил с утверждением, что американской стороной были приняты «трудные решения». Блинкен заверил, что Вашингтон будет предпринимать дальнейшие усилия для освобождения осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.
Возвращение в РФ Виктора Бута
В МИД РФ 8 декабря заявили, что Бут возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Вашингтон считает террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США, в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.
Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в РФ наркотики через аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии.