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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву

ООН, 9 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО «Справедливая Защита» со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого замруководителя миссии Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В пятницу, в 23:00 мск, пройдет заседание СБ по проблеме поставок западных вооружений украинской армии.

«В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации “Справедливая Защита”, касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели», — отметил Полянский.

В письме, которое он приводит, представлены фотографии и описания обстрелов украинской стороной домов в Донбассе, преимущественно в Донецке.

«С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения», — сказано в письме от НПО «Справедливая Защита».

Там отмечается, что с 27 ноября вооруженные формирования Украины «с особым остервенением, ежедневно атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки».

По словам авторов, цель этих действий — «террор мирного населения Донбасса и его уничтожение».

«Призываем Совет безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят», — говорится в заявлении.

Для обстрелов ВСУ используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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