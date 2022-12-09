Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву

В пятницу, в 23:00 мск, пройдет заседание СБ по проблеме поставок западных вооружений украинской армии.
«В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации “Справедливая Защита”, касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели», — отметил Полянский.
В письме, которое он приводит, представлены фотографии и описания обстрелов украинской стороной домов в Донбассе, преимущественно в Донецке.
«С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения», — сказано в письме от НПО «Справедливая Защита».
По словам авторов, цель этих действий — «террор мирного населения Донбасса и его уничтожение».
«Призываем Совет безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят», — говорится в заявлении.
Для обстрелов ВСУ используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.