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14:01 (мск), источник: © РИА Новости

Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов

БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Sputnik / Владислав Ногай

В этом списке:

  1. протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме;
  2. решение «О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле»;
  3. решение «Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год»;
  4. решение «О внесении изменения в пункт 63 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии»;
  5. решение «О Совете руководителей уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики»;
  6. решение «О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза»;
  7. решение «О перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов (подсекторов) услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)»;
  8. решение «О награждении медалью “За вклад в развитие Евразийского экономического союза”;
  9. решение “О внесении изменения в Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза”;
  10. решение “Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2021 год”;
  11. решение “О бюджете Евразийского экономического союза на 2023 год”;
  12. решение “Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза”;
  13. решение “О председательстве в органах Евразийского экономического союза”;
  14. распоряжение “О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета”;
  15. поручение в рамках вопроса “Об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза”.

Встреча на высшем уровне состоялась в столице Киргизии. В переговорах участвовали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Белорусский лидер призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.

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