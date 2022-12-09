14:01 (мск), источник: © РИА Новости
Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов, сообщила пресс-служба Кремля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В этом списке:
Встреча на высшем уровне состоялась в столице Киргизии. В переговорах участвовали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Белорусский лидер призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.