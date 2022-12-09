Тест: Угадайте аэропорт по фотографии От аэропортов со скульптурой Голлума до хаба с бассейном и бабочками в вестибюле
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Богатейший олигарх Украины обвинил Зеленского в захвате власти
Названы пять признаков заражения новым свиным гриппом
Захарова назвала слова Меркель заявкой на трибунал
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре
Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер
15:30 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко назвал заявление Меркель о Минском соглашении мерзким

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит заявлениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что западные страны на переговорах «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 года по урегулированию конфликта в Донбассе хотели обманом выиграть время для усиления украинской армии, он подчеркнул, что тогда они были настроены серьезно.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Я Владимиру Владимировичу (президенту России Путину — ред.) свою точку зрения насчет этого высказал. Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал, — такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — сказал Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала Россия-24.

По его словам, минские соглашения по Донбассу и позиция Меркель, как и других, в том числе бывшего президента Украины Петра Порошенко, «тогда были очень серьезны».

После минских заседаний, весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали соглашения, прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Белорусский лидер выразил недоумение, как можно «сегодня на том фоне говорить, что они с Порошенко, Олландом (Франсуа Олланд, бывший президент Франции — ред.), которого она за руку водила на моих глазах, — они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию и Путина, и всех в мире, дали паузу, возможность армию украинскую подготовить к этой войне».

Президент Белоруссии поставил под сомнение, что «это было так».

Это было бы слишком просто — обманули, подготовились к войне и воюют.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Лукашенко заметил, что даже если бы это было так, как сейчас это стараются преподнести, то зачем тогда «выть и стенать» сейчас, что «идет война»?

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией
Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Лукашенко: Запад хотел начать войну в Донбассе в 2020 году
Путин: Запад использует украинский народ как пушечное мясо
Россия распространила письмо об обстрелах ВСУ Донбасса в ООН
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александр