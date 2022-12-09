Лукашенко назвал заявление Меркель о Минском соглашении мерзким

«Я Владимиру Владимировичу (президенту России Путину — ред.) свою точку зрения насчет этого высказал. Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал, — такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — сказал Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала Россия-24.
По его словам, минские соглашения по Донбассу и позиция Меркель, как и других, в том числе бывшего президента Украины Петра Порошенко, «тогда были очень серьезны».
Белорусский лидер выразил недоумение, как можно «сегодня на том фоне говорить, что они с Порошенко, Олландом (Франсуа Олланд, бывший президент Франции — ред.), которого она за руку водила на моих глазах, — они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию и Путина, и всех в мире, дали паузу, возможность армию украинскую подготовить к этой войне».
Президент Белоруссии поставил под сомнение, что «это было так».
Лукашенко заметил, что даже если бы это было так, как сейчас это стараются преподнести, то зачем тогда «выть и стенать» сейчас, что «идет война»?