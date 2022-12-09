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14:32 (мск), источник: Ведомости

Медведев объяснил, почему Россия победит Запад

В России есть много героев, которые готовы пожертвовать собой ради Отечества, а в Европе и США «таких больше нет». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своего Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много Героев с большой буквы. Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берем с них пример», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, в Европе и США «таких больше нет», поэтому, добавил он, Россия «сильнее и победит».

Таким образом политик поздравил россиян с Днем героев Отечества. Накануне, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин наградил Героев России в Кремлевском дворце. В ходе своего выступления он подчеркнул героизм военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий.

«Вы выполняете великую миссию. Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина — это не просто территория, это люди, прежде всего, которых вы защищаете. Вот что такое Родина», — сказал президент.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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