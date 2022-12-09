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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин объяснил свои слова о длительности СВО процессом урегулирования

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова, которые он произнес на днях на заседании СПЧ, о том, что спецоперация может занять длительное время. Сегодня на пресс-конференции по итогам ЕАЭС президент сказал, что имел в виду длительность процесса урегулирования ситуации на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Он (процесс урегулирования.— “Ъ”) будет непростым, потребует определенного времени», — заявил глава государства журналистам. Он предупредил, что участникам процесса урегулирования на Украине придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».

По его словам, «СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас». «Никаких вопросов и проблем у нас там сегодня нет», — сказал Путин. При этом он добавил, что неполадки со снабжением российских военных остаются — они «далеко не решены», но самые острые вопросы закрыты. Президент сообщил, что факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет.

Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ ведет себя «достаточно прозрачно». По словам президента, все, что происходит в реалиях на земле, отражается в ежедневных сводках министерства. «Так все на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего», — отметил он.

Путин снова подтвердил желание России вести диалог по украинскому конфликту.

Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело.

Владимир Путин
президент России

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