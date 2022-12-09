Путин объяснил свои слова о длительности СВО процессом урегулирования

«Он (процесс урегулирования.— “Ъ”) будет непростым, потребует определенного времени», — заявил глава государства журналистам. Он предупредил, что участникам процесса урегулирования на Украине придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».
По его словам, «СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас». «Никаких вопросов и проблем у нас там сегодня нет», — сказал Путин. При этом он добавил, что неполадки со снабжением российских военных остаются — они «далеко не решены», но самые острые вопросы закрыты. Президент сообщил, что факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет.
Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ ведет себя «достаточно прозрачно». По словам президента, все, что происходит в реалиях на земле, отражается в ежедневных сводках министерства. «Так все на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего», — отметил он.
Путин снова подтвердил желание России вести диалог по украинскому конфликту.