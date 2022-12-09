Путин: Россия должна была начать спецоперацию раньше

«Правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции. Почему? Потому что, оказывается, все минские соглашения никто не собирался исполнять. Руководство Украины словами бывшего президента [Петра] Порошенко тоже об этом сказало. Он подписывался, но не собирался исполнять. Я рассчитывал, что другие участники процесса были искренни с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали», — сказал он.
7 декабря в интервью газете Die Zeit она заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево.
Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.