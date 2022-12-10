Выбраны самые забавные снимки дикой природы На первом месте - неуклюжий львенок
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
Популярное за сутки
Названы пять признаков заражения новым свиным гриппом
Власти хотят ввести новый механизм покупки жилья
Премьер Сербии: страна находится на грани войны
Богатейший олигарх Украины обвинил Зеленского в захвате власти
Бут заявил о неожиданности для него решения об обмене на Грайнер
Главное
Спецоперация на Украине
02:07 (мск), источник: РБК

ООН сообщила о согласии Минска на транзит украинского зерна для экспорта

Замглавы белорусского МИД сообщил, что Минск согласен на транзит зерна из Украины в порты Литвы по территории Белоруссии «без предварительных условий». Сейчас вывоз зерна идет через черноморские порты Украины.

Источник: Reuters

Минск без предварительных условий готов дать разрешение на транзит через свою территорию зерна из Украины для его вывоза через порты Литвы, сообщается на сайте ООН. Об этом на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем сообщил замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич.

«Заместитель министра иностранных дел проинформировал генерального секретаря о том, что Белоруссия согласится без предварительных условий на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов», — сказано в сообщении.

Амбразевич также передал просьбы Минска «о предоставлении возможности экспортировать свои собственные [белорусские] удобрения, на которые в настоящее время распространяются санкции», добавили в ООН.

Ограничения в отношении белорусских удобрений ЕС ввел еще в июне 2021 года из-за нарушений прав человека и принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Год спустя Евросоюз расширил ограничения в этой отрасли: под блокирующие санкции попали производитель удобрений «Беларуськалий» и его экспортный агент Белорусская калийная компания (БКК).

Экспорт зерна из Украины сейчас идет морским путем через черноморские порты в рамках «зерновой сделки» между Киевом, Москвой, Анкарой и ООН и в рамках программы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»).

Зерновая сделка была заключена в июле этого года. Россия и Украина по отдельности подписали соглашение с Турцией и ООН по созданию безопасного морского коридора по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть сделки подразумевала снятие органичений на экспорт российского продовольствия.

Москва неоднократно заявляла, что эта сторона соглашения не выполняется. 9 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в этом вопросе «какое-то движение наметилось», но оно «неудовлетворительно», сообщало агентство ТАСС.

Grain from Ukraine — это инициатива Киева, ее запустили в конце ноября. Как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, страна по данной программе намерена отправить до конца весны 60 кораблей с продовольствием в страны Африки и Азии.

Лилия Пашкова

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «По себе людей не меряйте»: Захарова — Боррелю после слов о Путине
Взрывы в гипермаркете OBI: стали известны подробности трагедии в Химках
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНсельское хозяйство