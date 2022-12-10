Глава Пентагона заявил о расширении ядерных арсеналов России и Китая

«Соединенные Штаты находятся на пороге новой фазы, в рамках которой мы впервые столкнемся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников. КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Россия тоже модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал», — сказал он.
Остин не привел каких-либо деталей относительно предполагаемого расширения и модернизации ядерных арсеналов упомянутых стран. При этом он отметил, что США сами совершенствуют свою ядерную триаду, напомнив, что на прошлой неделе был представлен новый стратегический бомбардировщик B-21, способный нести ядерное вооружение. «Мы работаем над модернизацией и других компонентов ядерной триады, в том числе за счет новых подводных лодок класса Columbia и межконтинентальных стратегических ракет Sentinel», — указал глава Пентагона.
«Ядерные державы несут фундаментальную ответственность за предотвращение провокационных действий, снижение риска распространения ядерного оружия и недопущения эскалации напряженности и ядерной войны. Миссия Стратегического командования — быть ответственными хранителями американского ядерного арсенала», — добавил он.
Президент России Владимир Путин, выступая в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отметил, что опасность ядерной войны нарастает, «чего греха таить», но Россия «не собирается размахивать этим (ядерным — прим. ТАСС) оружием как бритвой» и рассматривает его как сдерживающий фактор.