В МИД РФ рассказали о призывах Киева и Запада к Грузии открыть второй фронт против России

Отвечая на вопрос о востребованности формата Женевских дискуссий по Закавказью, Гончар отметил, что Москва исходит из их возрастающей необходимости в меняющейся геополитической обстановке. «Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть “второй фронт” против России в Абхазии и Южной Осетии», — отметил дипломат.
Он указал, что в сложившихся условиях приоритетный характер приобретают продвигаемые Москвой и ее абхазскими и югоосетинскими союзниками вопросы выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации.
Геополитика Запада в Закавказье
Гончар также выразил сожаление, что сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и Евросоюза не смогли обеспечить восстановление прежнего рабочего ритма формата в 2022 году.
«Вместо того, чтобы объявить дату следующего — декабрьского — раунда, “тройка” международников решила вновь поставить дискуссии на паузу, на этот раз до февраля 2023 года, — пояснил он. — Причем как в начале текущего года, так и теперь сопредседатели принимали эти решения кулуарно, без консультаций со всеми участниками. И это при том, что большинство национальных делегаций, включая российскую, были готовы собраться на очередные встречи, в том числе в конце текущего года, о чем организаторам было хорошо известно. В итоге в 2022 году состоялся лишь один раунд вместо обычных четырех».
«Несмотря на отсутствие внятных разъяснений, мы четко видим истинную подоплеку происходящего: у наших коллег из Вашингтона и Брюсселя верх взял соблазн привнести геополитику и на закавказское направление», — подчеркнул глава департамента МИД.
Предыдущий 56-й раунд дискуссий состоялся 4—5 октября после долгого перерыва. На нем грузинская сторона отказалась от диалога по теме документа о международных гарантиях неприменения силы. Абхазия выразила беспокойство продолжающимся наращиванием военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО, проводимыми на территории Грузии совместными военными учениями под эгидой НАТО, и подтвердила заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал.
Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах — по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.