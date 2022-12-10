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07:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон призвал выработать «сильный европейский ответ» на закон США о снижении инфляции

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе нужно выработать ответ на американский закон о снижении инфляции. Он считает, что европейской индустрии на фоне таких мер США нужно оставаться конкурентоспособной.

Источник: Reuters

«Нам нужно выработать сильный европейский ответ на этот закон в течение ближайших месяцев», — сказал Макрон на саммите государств юга Евросоюза в испанском Аликанте (цитата по ТАСС). Он считает, что ответ нужно выработать до конца первого квартала 2023 года.

Макрон заверил, что такого же мнения придерживаются другие лидеры стран юга ЕС. Ведутся переговоры с США, чтобы были сделаны исключения для европейской продукции.

Президент США Джо Байден одобрил закон о снижении инфляции летом. Эта инициатива предусматривает выделение $400 млрд государственных субсидий на поддержку американской экономики и введение других мер.

Во Франции и Германии опасаются, что это может привести к сокращению производства в Европе, перебазированию ряда заводов в США и общему упадку промышленности. По информации The Wall Street Journal, Макрон и другие европейские лидеры обвиняют США в экономическом спаде.

Леонид Уварчев

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