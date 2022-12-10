Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников

Бердымухамедов принял участие в расширенном заседании правительства с участием руководителей дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях.
«Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнёрства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины», — отметил туркменский лидер.
«Руководствуясь своим нейтральным статусом, наше государство поддерживает равноправные отношения с США. За годы независимости налажено эффективное экономическое сотрудничество с крупными американскими компаниями», — сказал глава государства.
По его словам, Туркменистан должен принять необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного партнёрства с США в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта.
Президент подчеркнул, что «одним из надёжных и стратегических партнеров Туркменистана является КНР».
«За годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям», — отметил туркменский лидер.
По его словам, развитие отношений с соседями и друзьями по центрально-азиатскому региону: Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном — является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана.
«Одним из ключевых направлений для нас является и Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы планируем наращивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Индией, Пакистаном, Республикой Корея, Малайзией и другими странами региона», — отметил также глава Туркмении.
По его словам, «отношения между Туркменистаном и европейскими странами также занимают важное место в международной деятельности туркменского государства». «Туркменистан придаёт большое значение всестороннему укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока. В связи с этим мы должны наращивать многоплановые отношения с Королевством Саудовская Аравия, ОАЭ, Королевством Бахрейн, Государством Катар, Государством Кувейт и Султанатом Оман», — подчеркнул Бердымухамедов.
В заключение президент Туркмении назвал Израиль, Палестину и африканские страны.