В южноафриканском Дурбане заявили о намерении сотрудничать с Севастополем

«Мы бы хотели сотрудничать с Санкт-Петербургом и Москвой, потому что у нас есть общие проблемы. Мы уже подписали договор о побратимстве с Санкт-Петербургом. Если будут еще желающие стать с нами партнерами, мы будем только рады. Мы не против сотрудничества с городами Крыма, с Севастополем, который также является портовым городом», — сказал он.
Глава администрации Дурбана добавил, что хотел бы обмениваться опытом и с властями других городов стран, входящих в БРИКС: узнавать, как они отстраивают портовую инфраструктуру, а также что они думают по поводу вызовов энергоперехода — как переходить от потребления невозобновляемых источников к чистой энергии.
Южноафриканский чиновник подчеркнул, что хотел бы также узнать, какие механизмы задействуют российские компании в области социальных инвестиций, чтобы применять их в своем городе.