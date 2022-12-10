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09:39 (мск), источник: РИА Новости

В южноафриканском Дурбане заявили о намерении сотрудничать с Севастополем

Дурбан установил побратимские связи с Санкт-Петербургом, хочет сотрудничать также с Москвой и Севастополем, заявил РИА Новости глава администрации южноафриканского города Муса Мбхеле.

«Мы бы хотели сотрудничать с Санкт-Петербургом и Москвой, потому что у нас есть общие проблемы. Мы уже подписали договор о побратимстве с Санкт-Петербургом. Если будут еще желающие стать с нами партнерами, мы будем только рады. Мы не против сотрудничества с городами Крыма, с Севастополем, который также является портовым городом», — сказал он.

Глава администрации Дурбана добавил, что хотел бы обмениваться опытом и с властями других городов стран, входящих в БРИКС: узнавать, как они отстраивают портовую инфраструктуру, а также что они думают по поводу вызовов энергоперехода — как переходить от потребления невозобновляемых источников к чистой энергии.

«Наш город подвержен перебоям с электричеством — я бы хотел узнать, как другие города справляются с такой проблемой. Российский опыт был бы полезен для нас, чтобы определиться — правильно ли мы делаем, что пытаемся переориентироваться на так называемую чистую энергию. Россияне могли бы с нами поделиться мыслями по этому поводу».

заявил Мбхеле.

Южноафриканский чиновник подчеркнул, что хотел бы также узнать, какие механизмы задействуют российские компании в области социальных инвестиций, чтобы применять их в своем городе.

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